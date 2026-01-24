Messina, Comune e Città Metropolitana ringraziano ASSIF per la campagna “RicostruiAMO insieME”

Il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina esprimono profondo apprezzamento e sincera gratitudine ad ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser per l’avvio della campagna di raccolta fondi “RicostruiAMO insieME”, promossa a sostegno delle famiglie e delle piccole imprese colpite dal ciclone Harry, con particolare attenzione alla zona Sud della città di Messina e ai Comuni della Riviera Jonica.

Iniziativa

L’iniziativa nasce dall’impegno di ASSIF a livello nazionale, con il supporto operativo delle socie e dei soci presenti sul territorio siciliano, e rappresenta un’azione concreta di prossimità e responsabilità nei confronti di comunità duramente segnate dagli effetti di un evento climatico di eccezionale intensità.

ASSIF, associazione professionale che rappresenta le fundraiser e i fundraiser in Italia, ha scelto ancora una volta di mettere a disposizione delle comunità colpite non solo risorse economiche, ma anche competenze professionali, capacità organizzative e una rete solidale diffusa su tutto il territorio nazionale. La campagna si sviluppa attorno al claim “RicostruiAMO insieME”, che richiama il valore del contributo collettivo come motore di ripartenza, di ricostruzione sociale ed economica e di rafforzamento del tessuto comunitario nei territori interessati.

I fondi raccolti saranno destinati prioritariamente al sostegno delle prime necessità delle famiglie e delle piccole attività economiche danneggiate, contribuendo a creare condizioni di stabilità e di ripresa in una fase particolarmente delicata per l’intera area metropolitana.

Come donare

È possibile contribuire alla campagna attraverso la piattaforma Rete del Dono al seguente link: https://www.retedeldono.it/progetto/ricostruiamo-insieme.

“Ogni donazione, di qualsiasi importo, rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un contributo diretto alla ricostruzione materiale e sociale del territorio”, è quanto c’è scritto in una nota.