Messina, Cipolla: “i messinesi premieranno ancora la buona amministrazione Basile / De Luca”

“Sento dire da molti esponenti politici e non, che la storia delle dimissioni del Sindaco Dott. Federico Basile, mancherebbe di rispetto ai cittadini messinesi. Ma vi siete mai chiesti se la classe politica che ha governato la città di Messina fino al 2018, quindi centro destra e centro sinistra, e’ stata rispettosa verso la città? Ricordo a tutti che la città di Messina era chiamata la città della munnizza, priva di credibilità, nessuno si avvicinava perché era una città fallita con 555 milioni di debiti“, è quanto afferma il consigliere comunale di Messina, Ciccio Cipolla.

“Ricordo anche che il comune non poteva acquistare neanche un pacco di penne bic, ricordo anche che le società partecipate erano decotte e ora sono diventate un modello virtuoso per tutta la Sicilia. Potrei continuare. Se ci dovessero essere le elezioni sono certo che i Messinesi, che non sono stupidi, premierebbero per la terza volta consecutiva, la buona amministrazione Basile/De Luca perché non si possono smentire i fatti. La città di Messina è uscita dal baratro e si deve continuare con la buona amministrazione”, conclude Cipolla.