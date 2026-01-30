Messina celebra il 541° Dies Natalis di Santa Eustochia Smeralda. Basile: “momento di profonda emozione e spiritualità”

“Ho avuto l’onore di partecipare alla solenne Celebrazione Eucaristica per il 541° anniversario del Dies Natalis di S. Eustochia Smeralda, presieduta da S.E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. Un momento di profonda emozione e spiritualità condiviso con tutta la comunità“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Quest’anno, durante la cerimonia, l’Offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva sono state affidate alla Parrocchia Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore. Sant’Eustochia continua a essere per tutti noi esempio di dedizione, amore e speranza“, conclude Basile.