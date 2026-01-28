Messina, Cacciotto: “urge un ampliamento della Piazza di Cumia Inferiore”

“A Cumia Inferiore serve un ampliamento della piazza esistente attesa che quella esistente è più uno slargo, privo di elementi di arredo urbano e destinato solo a transito pedonale e di veicoli, che uno spazio pubblico anche di socializzazione”. Ad affermarlo il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto facendosi interprete delle richieste ed esigenze dei residenti. “Stamattina– dichiara Cacciotto- ho inviato una nota all’Amministrazione Comunale chiedendo un ampliamento, per quanto possibile, della piazza di Cumia Inferiore attesa la carenza di spazi pubblici di aggregazione. Quella esistente, per come rappresentata anche dagli stessi residenti, è in realtà troppo piccola oltre che priva di elementi di arredi urbani. I residenti, giovani e meno giovani, non hanno spazi pubblici di socialità e tutto ciò inevitabilmente incide sulla stessa vivibilità del Villaggio”.

“Solo la parrocchia, con i suoi locali, in questo momento rappresenta luogo di aggregazione ma è del tutto evidente che non può bastare. Per questo ho chiesto all’Amministrazione Comunale previa progettazione, di realizzare un ampliamento della piazza esistente che possa conciliare da una parte le esigenze veicolari, di transito e di parcheggio, anche per la conformazione del Villaggio e che dall’altra possa costituire un luogo di socialità per i residenti di Cumia”, conclude Cacciotto.