Messina, Cacciotto: “urge realizzazione passerella per palazzine popolari Catarratti”

“In località Catarratti, fronte chiesa parrocchiale, insistono diverse palazzine di E.R.P., che sorgono nel versante opposto del torrente. L’unico accesso per gli alloggi popolari è costituito da una rampa ripida che da anni crea problemi non indifferenti soprattutto agli anziani e alle persone diversamente abili. In diverse occasioni anche gli stessi residenti hanno chiesto all’Amministrazione Comunale la realizzazione di una passerella pedonale che possa attraversare il torrente e rendere molto più agevole il transito per raggiungere le proprie abitazioni e da quest’ultime alla via Comunale. A tutt’oggi però nulla è stato fatto“. È quanto espresso da Alessandro Cacciotto, presidente della 3ª Municipalità di Messina, in una lettera rivolta al sindaco Federico Basile, al vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, all’Assessore alle Politiche Ambientali – Difesa del Suolo Francesco Caminiti e all’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.

“Lo scrivente ritiene che si tratta di un opera non più differibile e necessaria sia dal punto di vista strutturale ma anche sociale, atteso, come detto sopra, la difficolta motoria per anziani e persone diversamente abili a percorrere la rampa ripida. Ciò premesso, alla luce di quanto sopra detto, con la presente si invitano le SS. LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, a predisporre con urgenza tutto quanto necessario al fine di realizzare una passerella che attraversi il torrente Bisconte-Catarratti in prossimità delle palazzine di E.R.P. di Catarratti (fronte chiesa)“, conclude Cacciotto.