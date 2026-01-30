Messina, Cacciotto: “riqualificare la piazza di Camaro San Luigi”

“La piazza di Camaro San Luigi, denominata Piazza Barbaccia, necessita di una riqualificazione e di un ampliamento. La piazzetta esistente, fronte Chiesa Parrocchiale, è in realtà un piccolo spazio, insufficiente, rispetto alla popolazione residente”. E’ quanto scrive in una missiva rivolta al vicesindaco Mondello, all’assessore Minutoli, al dipartimento servizi tecnici ed al dipartimento servizi ambientali, il Presidente della Terza Municipalità, Avv. Alessandro Cacciotto.

“Senza dimenticare che da quando è stato chiuso lo storico ufficio postale a Camaro San Luigi la carenza di uno spazio di socialità è ancora più evidente atteso che l’ufficio delle poste aveva anche un significato sociale non indifferente. Alla luce di quanto rappresentato, si chiede, ciascuna per la parte di competenza, previa progettazione, di riqualificare la piazza esistente, di ampliarla e di apporre i necessari arredi urbani”, conclude Cacciotto.