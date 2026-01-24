Messina, Cacciotto: “necessarie 2 nuove fasce orarie per la linea 13 Messina 2”

“Alcuni residenti mi hanno comunicato che la linea 13 Messina 2 ha subito alcune modifiche orarie che stanno creando alcuni disagi soprattutto per chi usa il mezzo pubblico per lavoro. In considerazione di ciò, si chiede alla S.V. di inserire nella linea 13 le seguenti fasce orarie oltre al mantenimento delle attuali corse:

13:30 da Terminal Villa Dante a Camaro San Paolo.

15:30 da Camaro San Paolo a Stazione Centrale“.

È quanto dichiarato da Alessandro Cacciotto, presidente della 3ª Municipalità di Messina, in una comunicazione ufficiale rivolta ad A.T.M. S.p.A. e al vice sindaco e assessore alla Viabilità – Mobilità – Rapporti con ATM Salvatore Mondello.