Messina, Basile: “la Bandiera Verde da oggi sventola anche all’Istituto Archimede”

La Bandiera Verde Eco-Schools è un riconoscimento internazionale conferito dalla FEE Italia alle scuole che promuovono la sostenibilità ambientale attraverso un percorso educativo concreto. “La bandiera verde, che da oggi sventola all’Istituto Archimede, non è solo un simbolo di impegno per la sostenibilità e la cura del nostro pianeta, ma è anche la prova tangibile della dedizione e della passione che i ragazzi e le ragazze, insieme ai loro docenti e alla dirigente scolastica, hanno profuso in progetti e iniziative volte a rendere la nostra comunità più sostenibile“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Un ringraziamento speciale va a tutti gli studenti e le studentesse dell’Archimede per averci regalato questa immensa gioia e per essere da esempio a tutti noi”, conclude Basile.