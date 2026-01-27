Messina, bandiere a mezz’asta a Palazzo Zanca per il Giorno della Memoria

Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, istituito con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, per ricordare le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni naziste. Come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Bandiere Nazionale ed Europea sono esposte a mezz’asta a Palazzo Zanca e sugli edifici pubblici del Comune di Messina, in segno di rispettoso omaggio alle vittime dello sterminio del popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi di concentramento nazisti.

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha affidato a un messaggio il suo pensiero: “Il Giorno della Memoria rappresenta un momento fondamentale di riflessione collettiva. Ricordare è un dovere civile: significa custodire la verità storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della dignità umana e del rispetto. Fare memoria vuol dire anche vigilare ogni giorno affinché discriminazioni, razzismo e violenza non trovino mai più spazio nella nostra società”.