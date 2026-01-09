Messina, avviato il programma di manutenzione del verde negli istituti scolastici

La Città Metropolitana di Messina ha avviato il programma di scerbatura, potatura e riqualificazione ambientale delle aree verdi degli istituti scolastici e degli immobili di propria competenza, nell’ambito di un progetto biennale finalizzato a garantire decoro urbano, sicurezza e prevenzione del rischio incendi. Le prime attività operative sono state avviate questa mattina presso l’Istituto Antonello di Messina, dove si sta intervenendo sulla cura delle alberature e sulla pulizia delle pertinenze esterne, e al Majorana di Milazzo, dove sono in corso le operazioni di manutenzione del verde e taglio delle piante. Il piano prevede inoltre interventi al Cuppari e al Leonardo Da Vinci di Milazzo per la riqualificazione delle alberature e all’Ainis per la sistemazione delle superfici verdi, mentre al Monte di Pietà le attività programmate risultano già concluse.

Lavori

I lavori proseguiranno nelle stagioni primaverili ed estive del 2026 e del 2027, assicurando una gestione continuativa e programmata delle aree verdi. L’Ente ha inoltre confermato la propria disponibilità a intervenire con tempestività qualora emergessero ulteriori necessità in altri istituti o immobili di competenza.

Le parole di Basile e Campagna

“La cura degli spazi verdi rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e il benessere delle nostre comunità scolastiche – sottolinea il Sindaco metropolitano Federico Basile – e con questo programma garantiamo non solo ordine, pulizia e maggiore igiene, ma anche la prevenzione di situazioni potenzialmente rischiose, confermando l’attenzione della Città Metropolitana verso il territorio”.

Il Direttore generale Giuseppe Campagna evidenzia come “l’avvio dei lavori confermi la volontà dell’Ente di mantenere standard elevati di manutenzione e di intervenire con rapidità nelle aree che richiedono maggiore attenzione, grazie a una programmazione efficace che assicura interventi puntuali e coordinati in tutti gli istituti coinvolti”.