Messina, arriva il sistema Guardium contro la sosta selvaggia

Il fenomeno della sosta selvaggia è una delle principali cause di congestione stradale e disagi per automobilisti, mezzi pubblici e pedoni, soprattutto nelle città dove la rete viaria è spesso storica e poco adatta al traffico moderno. Messina ne è un esempio lampante. Per contrastare questo comportamento incivile e migliorare la viabilità urbana, l’amministrazione comunale di Messina adotterà un sistema tecnologico, sistema “Guardium”, che consiste in una piattaforma mobile di controllo automatico delle infrazioni.

L’assessore comunale, Roberto Cicala, intervenuto nella 1ª commissione consiliare su invito di Salvatore Papa, insieme al comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, ha spiegato il sistema Guardium: “è dedicato al monitoraggio delle soste irregolari e consentirà controlli più efficaci e una gestione più puntuale del territorio grazie a elaborazioni in tempo reale. Si tratta di un approccio integrato alla sicurezza urbana, che unisce formazione, prevenzione e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della mobilità cittadina e la tutela di tutti gli utenti della strada”.