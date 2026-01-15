Messina, al via la campagna per il marchio di qualità “VISITME”

Fare rete per trasformare Messina in una destinazione turistica d’eccellenza, riconoscibile e certificata. Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale annuncia l’avvio della campagna promozionale per la concessione in uso del marchio collettivo di qualità “VisitME” che sarà presentata nel corso della conferenza stampa indetta per lunedì 19, alle ore 10, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a cui prenderanno parte il Sindaco Federico Basile, il Direttore Generale Salvo Puccio e gli Assessori al Turismo Enzo Caruso, alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e all’Innovazione tecnologica Roberto Cicala.

Il Marchio, registrato presso la Camera di Commercio di Messina, nasce come strumento di tutela e promozione del patrimonio artistico, gastronomico e artigianale della città; non si tratta solo di un elemento grafico (il caratteristico tridente che fuoriesce dal porto e richiama l’identità marinara messinese), ma di un vero e proprio “patto di qualità” tra il Comune e gli operatori di settore.

Durante l’incontro, rivolto a tutti gli operatori turistici, gli esercenti, le strutture ricettive, gli operatori del trasporto turistico privato che operano nel territorio comunale, saranno illustrate le modalità per richiedere l’adesione al circuito di qualità comunale, i relativi vantaggi riferiti a visibilità, promozione turistica, aumento della propria clientela, anche in prospettiva della creazione della VISITME-CARD e la nuova versione del portale del turismo (visitme.comune.messina.it).