Messina, al via i lavori per la messa in sicurezza della del torrente Annunziata

“Oggi segniamo un passo fondamentale per la sicurezza idrogeologica di Messina. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la sistemazione idraulica e la ricostruzione dell’alveo dissestato del Torrente Annunziata. Grazie ai fondi del PN METRO PLUS 2021-2027, investiamo risorse importanti per affrontare una criticità storica, migliorando la gestione delle acque piovane e riducendo i rischi per la popolazione”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

Ecco alcuni dettagli sull’intervento:

– Investimento complessivo: € 4.000.000,00

– Obiettivo: Consolidamento dell’alveo e messa in sicurezza idraulica

– Ditta esecutrice: INTEA srl (Consorzio Stabile F2b)

– Durata dei lavori: 480 giorni, ultime opere previste entro il 14 maggio 2027.

“Proteggere la nostra città e i suoi cittadini è una priorità: i lavori al Torrente Annunziata sono la risposta concreta alle esigenze del territorio, per una Messina più sicura”, conclude Basile.