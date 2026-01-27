Messina, al via i lavori di difesa costiera a Mili Moleti

“Continuiamo a lavorare senza sosta per la messa in sicurezza del nostro territorio e la protezione delle nostre coste. Oggi, alla presenza dell’Ass. Caminiti, dell’Ass. Minutoli della ditta appaltatrice, RUP e Direzione Lavori, abbiamo formalizzato la consegna dei lavori per l’intervento di salpamento e riforitura della barriera radente in località Mili Moleti“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Un’opera fondamentale che oggi, dopo la conclusione dell’iter amministrativo e tecnico, possiamo finalmente avviare. Un intervento ancora più urgente e necessario soprattutto alla luce della recente mareggiata che ha colpito duramente il nostro litorale. La realizzazione di quest’opera rappresenta un passo decisivo verso la tutela della costa e la salvaguardia della comunità”, conclude Basile.

Dettagli

I dettagli dell’intervento:

• Ripristino e potenziamento delle barriere protettive

• Investimento di 623.762,30 euro.

• Il cantiere dovrà concludersi entro 120 giorni, con fine lavori prevista per il 22 maggio 2026.

• I lavori sono stati aggiudicati all’impresa CIPAR SRL, sotto la direzione dell’Ing. Giuseppe Caputo.

“Nei prossimi giorni, i mezzi e le maestranze della ditta saranno in cantiere entrano nel vivo per restituire sicurezza e decoro. Avanti così, con i fatti e l’impegno quotidiano per Messina“, conclude Basile.