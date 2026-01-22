Messina, al Teatro dei 3 Mestieri prende il via la stagione dedicata alle famiglie

Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina prende ufficialmente il via la stagione dedicata alle famiglie con un ricco weekend di spettacoli e attività per grandi e piccoli. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, alle ore 18.30, andrà in scena “Storie di Pezza”, spettacolo teatrale di e con Angelo Gallo, un affascinante viaggio nel mondo del teatro di figura. Burattini, marionette, muppet e ombre cinesi raccontano otto storie appartenenti a tradizioni diverse e universi lontani ma paralleli, intrecciando leggende orientali, fiabe fantasy e racconti regionali.

Attraverso antiche tecniche di manovra, lo spettacolo conduce lo spettatore in un percorso emozionante dove le vicende di un simpatico vecchietto si fondono con racconti che parlano di vita, umanità, amore e riflessione, in un’esperienza capace di coinvolgere adulti e bambini. Domenica 25 gennaio, alle 10.00, spazio a “La fabbrica dei pupazzi”, un laboratorio/spettacolo dedicato alla costruzione di un burattino. Un appuntamento creativo e interattivo che permetterà ai partecipanti di scoprire i segreti del teatro di figura e di realizzare il proprio pupazzo, vivendo in prima persona la magia della scena.

Prezzo spettacolo: 8 euro

Prezzo laboratorio: 12 euro