Messina, al Palacultura la presentazione del romanzo “L’Ultimo Orizzonte”

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 17, al Palacultura Antonello, di Messina, nella Sala Rari della Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, si svolgerà la presentazione del romanzo di Salvatore Castorina “L’Ultimo Orizzonte”. Dialogherà con l’autore Wladimiro La Mantia per un viaggio nella memoria e nei misteri della psiche. “Messina non è solo una città. E’ memoria, dolore, bellezza”. Il romanzo, un noir psicologico dalle tinte vivide e introspettive, trascina il lettore nella Messina degli anni Cinquanta. Al centro della narrazione c’è Turi, un uomo il cui percorso interiore è segnato dalle cicatrici di un’infanzia difficile: una madre severa, un padre assente e un carico di silenzi troppo pesante da sostenere. Attraverso il simbolismo delle conchiglie – custodi del suono del mare e dell’anima – Castorina esplora il limite sottile che separa la lucidità dalla follia.

L’evento sarà un’occasione preziosa per approfondire le tematiche del libro grazie al dialogo tra l’autore e La Mantia, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di un’opera che è, al contempo, un omaggio alla città dello Stretto e un’indagine universale sulla coscienza umana. “L’Ultimo Orizzonte non è solo una storia di finzione” suggerisce l’abstract del libro, “ma un viaggio in cui ogni scelta diventa un frammento di verità e ogni ombra un riflesso della nostra mente”. L’ingresso è libero.