Messina, al Palacultura il musical “Seasons of Love”

Il musical “Seasons of Love”, sarà in scena il prossimo 23 gennaio, ore 20:30, per la stagione dell’associazione Vincenzo Bellini, presso il Palacultura di Messina. Spettacolo liberamente tratto dall’opera rock “ Rent” di Jonathan Larson, che a sua volta era un riadattamento in chiave contemporanea della Bohème di Giacomo Puccini. Messa in scena di Paride Acacia e Sarah Lanza, vocal coach Davide Borgia, costumi Cinzia Preitano, progettazione scenografica Davide De Stefano.

La storia narra le vicende di un gruppo di ragazzi newyorkesi che nonostante la cronica mancanza di soldi, portano avanti le loro attività artistiche. Sullo sfondo di una società sempre più consumistica, il musical affronta tematiche di alto profilo sociale. L’amicizia e l’amore soprattutto, ma anche argomenti come l’integrazione culturale e la lotta alle tossicodipendenze formano i motivi guida di uno spettacolo intenso che riesce a divertire, commuovere e far riflettere gli spettatori. Dopo i successi delle precedenti stagioni dei musical “L’inganno di Pinocchio Opera Rock”, “Omaggio ai Miserabili” e “Juda’s Death”, ritorna in scena la Compagnia On Stage ( direzione artistica di Acacia/Lanza), ormai da tempo impegnata in una continua ricerca e produzione propria, all’interno del vasto panorama del musical in Italia.