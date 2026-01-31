Messina, abbondante neve sui Nebrodi: mezzi della Città Metropolitana in azione | FOTO

Giornata di intenso lavoro per la Città Metropolitana di Messina nelle aree montane dei Nebrodi, colpite da abbondanti nevicate. L’Ente ha attivato fin dalle prime ore un piano operativo straordinario per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza della circolazione lungo la rete viaria provinciale, impiegando personale e mezzi dell’autoparco. Le operazioni hanno riguardato lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio, effettuati attraverso un’azione coordinata di mezzi spazzaneve e spargisale.

Strade

Gli interventi si sono concentrati in particolare sulla Strada Provinciale 110 Montalbanese (tratto Montalbano– Polverello–Favoscuro), sulla SP 168 Caronia–Capizzi e sulla SP 166 Portella Bufali, nei territori comunali di Cesarò e San Teodoro, arterie strategiche per i collegamenti delle comunità nebroidee, fondamentali per residenti e pendolari. Le squadre operative hanno lavorato senza sosta per l’intera giornata, monitorando costantemente i tratti più critici e assicurando condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione veicolare, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi causati dall’ondata di maltempo.

Le parole di Basile e Campagna

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato l’importanza della tempestività degli interventi: “abbiamo attivato immediatamente il piano neve utilizzando risorse interne, uomini e mezzi dell’autoparco della Città Metropolitana, per assicurare la sicurezza della circolazione e limitare i disagi nei territori montani dei Nebrodi. La presenza diretta sul campo è fondamentale per dare risposte rapide alle comunità”. Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che ha evidenziato come “l’intervento odierno sia il risultato di una programmazione puntuale e della professionalità del nostro personale. L’impiego coordinato di spazzaneve e spargisale ha consentito di mantenere transitabili le principali strade provinciali interessate dall’emergenza neve”. La Città Metropolitana di Messina conferma di mantenere alta l’attenzione sulle zone interne, garantendo la piena operatività dei servizi a tutela della mobilità e della sicurezza nelle aree montane.