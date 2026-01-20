Messina, a Palazzo Zanca la presentazione del Calendario Ambientale 2026

Con l’Alto Patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina, si svolgerà giovedì 22 gennaio, nell’atrio di Palazzo Zanca, una Giornata dedicata alla Natura e Biodiversità delle Riserve della Città Metropolitana di Messina con la presentazione del Calendario Ambientale 2026 giunto alla 15^ edizione (www.calendarioambientale.it). Si inizierà con l’annullo filatelico, dalle ore 8 alle 14, nel corso di una cerimonia alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso. Alle 9, per i 15 anni del Calendario Ambientale di AssoCEA Messina APS (Presidente Francesco Cancellieri), sempre nell’atrio di Palazzo Zanca, sarà esposto fino al 29 gennaio il Calendario Ambientale 2026, dedicato alle Aree Protette gestite della Città Metropolitana di Messina. Successivamente, alle ore 10.30, si terrà un incontro di Educazione Ambientale presso il Liceo Maurolico diretto da Giovanna De Francesco.

L’Istituto partecipa al Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0 – con l’intervento del Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina della VI Direzione Ambiente ed Esperti nel campo dell’Educazione Ambientale e della Biodiversità e con la presenza dei fotografi naturalisti di AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) Sicilia autori delle Foto per l’edizione 2026 del Calendario Ambientale.

Mostra di filatelia tematica

Il Circolo Filatelico Peloritano prenderà parte all’iniziativa con una Mostra di filatelia tematica. Saranno infatti poste in vetrina, sempre a Palazzo Zanca, tre prestigiose collezioni appartenenti ai soci dell’Associazione culturale messinese: “Montagne di Fuoco” di Cettina Fonseca Giorgianni (premiata con medaglia d’oro all’Esposizione Nazionale “Saluzzo “2019”), “Vulcani” di Giacomo Centorrino e “Funghi: il cibo del bosco”, sempre di Giacomo Centorrino. Tre raccolte di alto livello che, ricche di informazioni accuratamente descritte attraverso francobolli e altri pezzi postali, sono strettamente connesse al tema dell’appuntamento e che richiameranno l’attenzione non solo degli esperti del settore filatelico.

Dalle ore 18, online, su youtube, è prevista l’illustrazione del Calendario Ambientale dalla pagina di AssoCEA Messina APS www.ceamessina.it, presente Rossella Saccà, vedova del compianto Ettore Lombardo a cui il Calendario Ambientale è dedicato.

Evento

L’evento, oltre ai Patrocini Istituzionali di Comune e Città Metropolitana di Messina, gode dei Patrocini e Convenzioni con l’ARPA Sicilia, Il Dipartimento CHIBIOFARAM di UniME, di Anci Sicilia del DRPC della Regione Siciliana, della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e delle Associazioni partner storiche “Il Ramarro di Caltagirone”, presieduto da Renato Carella, e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura INBAR® presieduto da Anna Carulli. Presenti i patrocini degli Assessorati Regionali al Turismo, Territorio e Ambiente e Agricoltura della Regione Siciliana.