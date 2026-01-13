Messina, a Palazzo Zanca la cerimonia di giuramento del nuovo personale Trenitalia

Si è svolta oggi, martedì 13 gennaio 2026, a Palazzo Zanca, a Messina, la cerimonia di giuramento del nuovo personale Trenitalia, alla presenza del Sindaco Federico Basile e di rappresentanti della Direzione Regionale Sicilia. L’evento, ospitato nel Salone delle Bandiere, ha visto il primo cittadino accogliere i partecipanti e rivolgere loro i saluti di benvenuto, sottolineando il valore e il significato del giuramento come momento di responsabilità, dedizione e servizio verso i viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario.

Dopo i saluti del Sindaco, tutto il personale Trenitalia ha pronunciato, uno a uno, la formula di giuramento, confermando l’impegno professionale e il rispetto dei principi etici e normativi legati alle rispettive funzioni: i 21 capitreno per il controllo e l’assistenza a bordo dei treni, e i 5 operatori Customer Care per l’assistenza ai viaggiatori e la gestione dei servizi a terra. Il Sindaco Basile ha quindi ricordato l’importanza del ruolo di tutto il personale Trenitalia nel garantire un servizio sicuro ed efficiente, sottolineando il loro contributo fondamentale e augurando loro un percorso professionale ricco di soddisfazioni e successo al servizio della comunità dei viaggiatori.