Messina, 19 anni fa la strage del Segesta Jet: ci furono morti e feriti | FOTO

Ricorre oggi il 19° anniversario della tragedia del Segesta Jet. Il 15 gennaio 2007, alle ore 17:54, l’aliscafo RFI di rientro nel porto di Messina e con a bordo 154 pendolari, in prevalenza messinesi, entrava in collisione con il mercantile “Susan Borchard”, una nave battente bandiera di Antigua. L’impatto fu devastante: l’aliscafo venne letteralmente squarciato e quattro persone persero la vita. I feriti furono a decine.

I corpi senza vita, ritrovati incastrati tra le lamiere, erano quelli del comandante Sebastiano Mofodda, del direttore di macchina Marcello Sposito, del motorista Domenico Zona e del marinaio Lauro Palmiro.