Meloni e le capacità mentali di Trump: “stessi discorsi su Biden. Spero potremo dargli il Nobel per la pace in Ucraina”

“Donald Trump è il presidente eletto degli Stati Uniti” e “gli stessi discorsi li ho sentiti fare su Joe Biden prima di lui. Li ho sentiti fare addirittura su di me, quando a un certo punto mi sono dovuta assentare per 5 giorni perché non stavo bene“. È la risposta che Giorgia Meloni ha rivolto una domanda sullo stato di salute mentale del presidente americano al termine del vertice intergovernativo italo-tedesco. Secondo il premier, che ha bollato come “poco seri” questi discorsi, bisogna “fare i conti con la democrazia e con leader che sono eletti e scelti dai propri cittadini“.

Meloni ha rilanciato sulla figura di Trump sottolineando il ruolo di mediatore in Ucraina: “spero che un giorno potremo dare il Nobel per la pace a Donald Trump” e “confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l’Ucraina“.