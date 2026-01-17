Meloni arriva a Seul: lunedì l’incontro con il premier Lee Jae Myung

Giorgia Meloni ha lasciato Tokyo per volare in Corea del Sud, ultima tappa del suo viaggio in Oriente. In programma, lunedì 19 gennaio, l’incontro con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung. Il faccia a faccia sarà incentrato, oltre che sui rapporti politici, economici, industriali e culturali tra Italia e Corea del Sud, anche sulla situazione in Asia orientale.

Una volta concluso il bilaterale, Meloni e Lee assisteranno alla firma di una serie di intese, tra cui un accordo volto a potenziare la cooperazione industriale in materia di semiconduttori; un memorandum d’intesa sulla prevenzione e gestione dei disastri naturali, nel quale la Protezione Civile italiana condividerà parte della propria esperienza operativa; e un accordo relativo alla tutela del patrimonio culturale. Prevista anche l’adozione di una dichiarazione congiunta per dare ulteriore impulso alla cooperazione bilaterale.