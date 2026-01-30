Melito Porto Salvo, Mattiani: “subito i fondi per ricostruire, le parole di Salvini speranza per gli amministratori”

Si è svolto oggi il sopralluogo del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sul litorale Jonico devastato dal passaggio del ciclone Harry. Specificatamente, il Vicepremier si è recato a Bova Maria e Melito Porto Salvo, dove ha incontrato Amministratori locali e Cittadini. Ad accompagnarlo il Commissario Provinciale della Lega Calabria e Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani: “purtroppo, il ciclone Harry ha devastato la nostra costa Jonica. Lo scenario è davvero drammatico e lo ha potuto constatare anche il Ministro Salvini: arterie stradali inghiottite dal mare, attività economiche distrutte, abitazioni gravemente danneggiate e aree marine oramai cancellate. La Sua presenza qui, oggi, rappresenta concretezza e le Sue parole speranza per gli Amministratori locali che chiedono un aiuto immediato per la ricostruzione e per le decine di famiglie gravemente colpite dalla forza indomabile della natura”.

“Come regione Calabria abbiamo fatto il possibile”

Il Consigliere Regionale Mattiani si è soffermato anche su come la Regione Calabria ha gestito l’emergenza e sugli interventi richiesti al Governo: “come Regione Calabria abbiamo fatto il possibile per gestire la fase emergenziale. Non posso che ringraziare il Presidente Occhiuto per la determinazione, la sensibilità e la fermezza messe in campo in questi giorni. Mi unisco, inoltre, al Suo senso di gratitudine espresso nei confronti di un grande uomo delle Istituzioni qual è il nostro Direttore della Protezione Civile Regionale Domenico Costarella e di tutta la squadra di Protezione Civile. Il Loro lavoro è stato determinante nel prevenire conseguenze ancora più gravi e drammatiche. Adesso tocca ancora al Governo. In queste ore abbiamo sentito la vicinanza delle Istituzioni. Nell’immediatezza, sono state destinate le prime risorse per le fasi iniziali di gestione dell’emergenza, altri fondi interverranno a breve. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini che, ancora una volta, ha dimostrato con i fatti rispetto verso i Calabresi, venendo anche sul campo, a rendersi conto della devastazione e, tra la gente, a rassicurare le Comunità colpite. Sulla gestione post emergenziale condividiamo la stessa idea: dopo queste prime fasi di gestione dell’emergenza, bisogna essere celeri nel ricostruire. Per farlo è necessario che vengano messe a disposizione dal Governo nuove e più importanti risorse e che queste possano essere spese in fretta, attraverso norme speciali e poteri straordinari per il commissario, per derogare a regolamenti ormai superati. Per questo continueremo a lavorare fianco a fianco”.

“Dopo decenni in Calabria si investe in infrastrutture”

Quanto, poi, alla proposta delle opposizioni di destinare risorse già stanziate per investimenti in infrastrutture quale il Ponte sullo Stretto, il Consigliere Regionale Mattiani è stato categorico:“Dopo decenni in Calabria si investe in infrastrutture. E’ in atto la progettazione dell’alta velocità fino a Reggio Calabria, sono in corso i lavori di rifacimento della S.S. 106 Jonica e in dirittura d’arrivo la progettazione del tratto da Reggio Calabria a Catanzaro e, se non ci saranno ulteriori intoppi, nel 2026 partiranno i lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Quindi perché mai dovremmo rinunciare a parte sostanziale di questi investimenti diretti a modernizzare la nostra Regione per destinarli a riparare i danni del maltempo. Su questo saremo intransigenti. La Calabria fa parte dell’Italia, di un grande Paese e un grande Paese deve essere all’altezza di reperire le risorse per far fronte a situazioni emergenziali e imprevedibili come quella odierna e continuare ad investire, contemporaneamente, in opere infrastrutturali attese da decenni. Su questo il Ministro Salvini è stato chiaro ed io sono d’accordo con Lui”, conclude, così, il Commissario Provinciale della Lega Calabria Mattiani.