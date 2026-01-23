Medici in servizio fino a 72 anni, Iiriti: “risposta concreta alle emergenze degli ospedali calabresi”

Il Governo nazionale ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe che consente di trattenere in servizio i medici fino al compimento del 72° anno di età. Una misura temporanea fortemente voluta da Fratelli d’Italia, che rappresenta una risposta concreta e immediata alle difficoltà strutturali che stanno affrontando molti ospedali italiani e, in modo particolare, quelli calabresi. “Si tratta della proroga di uno strumento già esistente, oggi rafforzato e reso nuovamente operativo per garantire continuità assistenziale e tenuta dei servizi sanitari, soprattutto nei territori più esposti alla carenza di personale medico. Penso, in particolare, agli ospedali di Polistena, Locri e Melito di Porto Salvo, presìdi fondamentali per la sanità della Calabria e per il diritto alla salute dei cittadini della Piana di Gioia Tauro e della Locride“. E’ quanto afferma il Consigliere regionale della Calabria di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti.

“Questo intervento del Governo si muove in piena coerenza e in parallelo con la legge regionale recentemente approvata, che consente alle aziende sanitarie di stipulare contratti con medici già in pensione. Due misure complementari che dimostrano come, quando c’è una visione comune, la collaborazione istituzionale tra livello regionale e nazionale può produrre risultati concreti e tempestivi”.

Il lavoro politico sinergico tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e il Governo guidato dal centrodestra sta dando risposte reali a problematiche che si trascinano da anni. “Non si tratta di soluzioni tampone, ma di strumenti necessari per affrontare una fase emergenziale, in attesa di interventi strutturali più ampi sul reclutamento e sulla valorizzazione del personale sanitario” continua Iiriti. In questo contesto, il consigliere auspica “l’attuazione di un piano di assunzioni massiccio, così come più volte evidenziato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, per contrastare in maniera strutturale la grave carenza di personale che affligge il sistema sanitario calabrese”.

“Allo stesso tempo, la presenza in servizio dei professionisti medici più esperti, grazie alle loro competenze e alla lunga esperienza maturata sul campo, può rappresentare un valore aggiunto fondamentale anche come supporto e guida per i giovani medici, favorendo il trasferimento di conoscenze e una crescita professionale più solida. Fratelli d’Italia continua a dimostrare, con i fatti, di avere a cuore la sanità calabrese e i territori più fragili, sostenendo ogni iniziativa utile a garantire servizi efficienti, continuità assistenziale e dignità ai nostri ospedali. È questa la politica del fare che intendiamo portare avanti, con responsabilità e concretezza, nell’interesse esclusivo dei cittadini” conclude Iiriti.