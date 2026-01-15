Maxi controlli a Isola di Capo Rizzuto: sequestrati alimenti non tracciati

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola di Capo Rizzuto, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 545 persone identificate, di cui 174 positivi e 49 extracomunitari

– nr. 297 veicoli controllati

– nr. 32 posti di controllo

– nr. 9 infrazioni al Codice della Strada

– nr. 1 attività commerciale controllata

– nr. 1 sequestro di generi alimentari

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 18 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 49 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 15 persone, di cui nr. 5 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato nr. 8 veicoli elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 73 persone, di cui nr. 21 positivi, e ha controllato nr. 45 veicoli, elevando contestualmente nr. 3 sanzioni al Codice della Strada.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto nel corso dei quali hanno identificato nr. 149 persone, di cui nr. 50 con precedenti, ed hanno controllato nr. 84 veicoli. Contestualmente sono state accertate nr. 3 infrazioni al Codice della Strada con sospensione di un veicolo dalla circolazione e il ritiro di una patente di guida.

La Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di un’attività commerciale nel corso del quale ha accertato la presenza di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Al termine degli accertamenti, effettuati anche con l’ausilio del personale dell’Asl del Comune di crotone, è stato sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di alimenti, nello specifico 83,5 kg di insaccati e prodotti alimentari di origine animale, 65 litri di vino e 12 kg di farinacei. Contestualmente, è stato effettuato un controllo nei confronti di un soggetto, presente presso la stessa attività commerciale al fine di effettuare delle consegne per conto di un esercizio commerciale di generi alimentari all’ingrosso. Dal controllo documentale è emerso che il predetto soggetto non risultava regolarmente assunto e pertanto verranno effettuati i dovuti accertamenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 241 persone, di cui nr. 78 con precedenti, hanno controllato nr. 160 veicoli, hanno elevato nr. 2 sanzioni al Cds e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.