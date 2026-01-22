Maltempo, Wanda Ferro ringrazia il capo della protezione civile per il sopralluogo in Calabria: “Governo vicino alle comunità”

“Ringrazio il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – con il quale sono stata in contatto nelle scorse ore insieme al presidente Roberto Occhiuto e il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa – per aver deciso di recarsi immediatamente in Calabria per verificare di persona la situazione e l’entità dei danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo”. Lo dichiara il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sottolineando come “la presenza sul territorio del Capo della Protezione Civile rappresenti un segnale concreto di attenzione verso le comunità colpite e consenta una valutazione puntuale delle criticità, a partire dalle aree maggiormente interessate dalle mareggiate”.

“Il Governo – prosegue Ferro – è vicino alle comunità duramente provate da questa emergenza e, in tempi brevi, procederà al riconoscimento dello stato di emergenza, così da garantire strumenti straordinari e risorse adeguate per sostenere i territori e avviare gli interventi necessari alla riparazione dei danni subiti. Rivolgo un forte ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti nell’emergenza e continuano ad operare sul campo: Protezione civile, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine, Prefetture, amministratori locali e volontari, impegnati con professionalità e dedizione a tutelare la sicurezza dei cittadini”.