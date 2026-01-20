Maltempo Taormina, danni sul lungomare di Mazzeo

Taormina, De Luca: "se la mareggiata continuerà con questa intensità, anche questo tratto di lungomare sarà fagocitato dalle onde"

Lungomare Mazzeo Taormina

“Noi Sindaci siamo tutti in allerta sui rispettivi territori! Anche il lungomare di Mazzeo di Taormina comincia a subire le conseguenze della mareggiata. Assistere a questo logoramento è triste e ti senti impotente! Tra qualche ora, se la mareggiata continuerà con questa intensità, anche questo tratto di lungomare sarà fagocitato dalle onde. Per un Sindaco assistere a questi fenomeni è come perdere un pezzo di se stessi”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Un abbraccio a tutti i miei colleghi sindaci ed un ringraziamento agli uomini e le donne del dipartimento regionale della protezione civile, ai volontari della protezione civile, alle forze dell’ordine e polizia municipale ed a tutti i cittadini che si stanno prodigando per evitare il peggio. Siamo nelle mani della Provvidenza“, conclude De Luca.

Leggi altri articoli di Meteo