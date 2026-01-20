Maltempo Taormina, danni sul lungomare di Mazzeo

“Noi Sindaci siamo tutti in allerta sui rispettivi territori! Anche il lungomare di Mazzeo di Taormina comincia a subire le conseguenze della mareggiata. Assistere a questo logoramento è triste e ti senti impotente! Tra qualche ora, se la mareggiata continuerà con questa intensità, anche questo tratto di lungomare sarà fagocitato dalle onde. Per un Sindaco assistere a questi fenomeni è come perdere un pezzo di se stessi”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Un abbraccio a tutti i miei colleghi sindaci ed un ringraziamento agli uomini e le donne del dipartimento regionale della protezione civile, ai volontari della protezione civile, alle forze dell’ordine e polizia municipale ed a tutti i cittadini che si stanno prodigando per evitare il peggio. Siamo nelle mani della Provvidenza“, conclude De Luca.