Maltempo Sicilia, l’Ars approva aiuti per 40,8 milioni: stop al pedaggio autostradale per i residenti a Catania e Messina

Il Ciclone Harry che si è abbattuto su Calabria, Sicilia e Sardegna ha provocato ingenti danni. E’ stato un evento epocale che ha messo in ginocchio le tre regioni del Sud. Per gli interventi urgenti, l’Ars ha approvato una legge che stanzia 40,8 milioni di euro. Venti milioni sono assegnati alla Protezione civile, 5 milioni al fondo di solidarietà per la pesca, 5 milioni per gli interventi di competenza del dipartimento regionale dell’agricoltura.

Balneari

I balneari non pagheranno i canoni demaniali, quantificati in 10 milioni di euro, previsti per finalità turistico-ricreativa, sportiva, nautica da diporto, cantieristica navale ricadenti nelle aree portuali colpite dal ciclone.

Pedaggio

Sino a giugno i residenti delle province di Messina e Catania non pagheranno il pedaggio autostradale nei caselli di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera, per i mancati introiti la Regione verserà al Consorzio autostrade siciliane circa 800 mila euro.