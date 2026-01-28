Maltempo Sicilia, il sindaco Basile partecipa al vertice con Meloni: “ringrazio il Premier, ha ascoltato le nostre istanze”

“Al di là di ogni dialettica politica, ci sono momenti in cui le istituzioni sono chiamate ad essere alte, solide e responsabili nelle scelte da compiere. È quello che sta accadendo oggi in Sicilia, colpita duramente dagli eventi calamitosi degli ultimi giorni”. Lo ha dichiarato il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, al termine del vertice straordinario tenutosi questa mattina a Catania alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro Nello Musumeci, del Presidente della Regione Renato Schifani e del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, convocato per affrontare l’emergenza legata ai gravi danni provocati dal ciclone Harry che ha interessato vaste aree della Regione.

Il sindaco metropolitano di Messina ha rappresentato in maniera puntuale le criticità

All’incontro hanno preso parte i sindaci delle Città metropolitane, i Prefetti e i rappresentanti della Protezione civile regionale e nazionale, in un clima di confronto concreto e orientato alle soluzioni operative. Nel corso del vertice, il sindaco metropolitano di Messina ha rappresentato in maniera puntuale le criticità del territorio jonico colpito dal ciclone e le esigenze più urgenti emerse a seguito degli eventi meteo-meteomarini.

Proposte

“Come sindaco metropolitano – ha dichiarato Basile – partendo delle proposte già avanzate dall’On. Cateno De Luca e formalmente consegnate al Presidente della Regione Schifani e al Presidente del Senato La Russa, ho ribadito la necessità di portare avanti alcune istanze fondamentali per la ripresa dei nostri territori. Innanzitutto ho evidenziato la necessità di prevedere ristori non solo per le attività economiche, ma anche per i privati cittadini. È indispensabile avviare un censimento serio, puntuale e trasparente dei danni subiti, che riguardi sia le imprese sia le civili abitazioni, al fine di garantire interventi equi e realmente commisurati alle perdite registrate. Sulla questione legata alla Direttiva Bolkestein ho ribadito la richiesta di individuare una soluzione, anche in sede europea, che consenta di ottenere una finestra derogatoria di almeno sei anni per la Sicilia, così da permettere al comparto turistico-balneare di ripartire in condizioni di sostenibilità. Sul piano finanziario, la nostra proposta mira all’attivazione dello strumento IRFIS per concedere finanziamenti agevolati, da affiancare ai ristori, a tutti coloro che devono investire nuovamente per riattivare le proprie attività”.

“Così come è urgente sospendere tutte le scadenze bancarie e il pagamento di imposte, tasse e tributi, prevedendo al contempo la possibilità per i Comuni di introdurre esenzioni sui tributi municipali. In questo quadro, abbiamo anche avanzato la richiesta di esenzione del canone demaniale per i prossimi sei anni, quale misura straordinaria di accompagnamento alla ripartenza delle attività insistenti sulle aree costiere. Oggi più che mai è inoltre apparso urgente la realizzazione di mini svincoli necessari per il transito del materiale derivante dal raddoppio della linea Fiumefreddo – Giampilieri, iter che risulta attualmente bloccato al Ministero per questioni ambientali”, puntualizza.

“Interventi concreti”

Basile ha infine sottolineato la necessità di una risposta unitaria e immediata dello Stato. “Abbiamo bisogno di interventi concreti per la messa in sicurezza delle infrastrutture, per il ripristino delle aree costiere e per il sostegno alle attività economiche danneggiate. La Sicilia non chiede assistenzialismo, ma strumenti adeguati per rialzarsi con dignità e programmazione. Solo attraverso un’azione coordinata e responsabile tra tutti i livelli di governo possiamo dare risposte efficaci ai cittadini. Oggi più che mai è il tempo della concretezza”. Il Sindaco ha concluso ringraziando il Presidente del Consiglio: “ringrazio Giorgia Meloni per aver dato, attraverso la mia voce di Sindaco metropolitano, la possibilità di ascoltare le istanze della Città Metropolitana di Messina”.