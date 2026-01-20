Maltempo, sfiorata la tragedia sulla SS106 all’altezza di Ferruzzano | FOTO

Sfiorata una tragedia che avrebbe potuto trasformarsi in un dramma irreversibile lungo la SS106, subito dopo la scogliera, a pochi passi da Ferruzzano. A causa del maltempo, un enorme masso si è staccato improvvisamente dalla collina sovrastante, precipitando sulla carreggiata e finendo la sua corsa su un’auto in transito. Un istante eterno, un fragore assordante, poi il silenzio. E il miracolo. Il conducente, nonostante l’impatto violentissimo, è uscito vivo da quello che può essere definito, senza esitazioni, uno scampato destino mortale. Oltre al comprensibile shock, non ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato in via precauzionale presso l’ospedale di Locri, dove si trova fuori pericolo.vIl masso, di dimensioni imponenti, ha colpito l’autovettura con una forza devastante, spaccandosi praticamente in due e schiacciando il tettuccio nella parte posteriore del veicolo.

Una salvezza che ha tutto il sapore di un miracolo

Solo poche decine di centimetri — un soffio, un battito di ciglia, un millesimo di secondo prima — e oggi si racconterebbe una storia ben diversa. Una fortuna incredibile, legata a una salvezza che ha tutto il sapore del miracolo.