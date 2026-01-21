Maltempo, resta l’Allerta Meteo: scuole chiuse anche domani, giovedì 22 gennaio, in molti comuni di Calabria e Sicilia | ELENCO

Prosegue l’ondata di forte maltempo che sta colpendo l’estremo Sud a causa del ciclone Harry. Anche nelle prossime ore sono attese precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni meridionali, con piogge che interesseranno in particolare la Sicilia e, localmente, anche il medio Adriatico e la Sardegna orientale. Secondo le previsioni, i fenomeni potrebbero mantenersi a tratti intensi soprattutto nei settori ionici, con possibili disagi legati ad allagamenti, frane e difficoltà nella viabilità.

Proprio per le condizioni meteo avverse e per ridurre i rischi per studenti e famiglie, diversi sindaci hanno già disposto la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026 per il 4° giorno consecutivo di scuole chiuse per la tempesta. Nelle prossime ore, però, potrebbero essere emanate nuove ordinanze da altri Comuni. L’elenco delle città interessate è in aggiornamento e potrebbe ampliarsi nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’emergenza.

L’elenco delle scuole chiuse domani giovedì 22 gennaio 2026 aggiornato live:

Sicilia