Maltempo Reggio Calabria, Versace incontra Salvini: “servono risorse e un piano per il futuro”

“Ho consegnato al ministro Matteo Salvini un dossier che raccoglie tutta la documentazione, prodotta dal 2022 ad oggi e che rappresenta un quadro della situazione abbastanza drammatico della nostra Città metropolitana. Adesso è il momento però del fare, non soltanto quello di gestire l’emergenza, va pianificato il futuro. Servono delle risorse certe, le deroghe importanti per la Città metropolitana e per i nostri sindaci se vogliamo evitare che succeda nuovamente quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Oggi più che mai abbiamo un’opportunità, da questa grave tragedia ambientale è il momento di ripartire e programmare, tutti insieme, superando ogni bandiera politica che ognuno di noi ricopre”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, incontrando oggi il ministro dei Trasporti ed infrastrutture e vice premier Matteo Salvini, in visita a Bova Marina e Melito Porto Salvo, sui luoghi maggiormente colpiti dall’uragano Harry.