Maltempo Reggio Calabria, Lizzi: “ore difficili per le famiglie, occorre mettere in sicurezza situazioni fragili”

“Sono ore difficili per tantissime famiglie e per le nostre comunità”. Con queste parole Rudi Lizzi, sindaco di Gerace e consigliere metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, interviene dopo l’ondata di maltempo che ha colpito duramente la provincia, interessando in modo particolare i centri della fascia ionica come Locri e Siderno, oltre alle aree interne e collinari come Gerace e altri comuni del territorio.

Piogge intense, vento forte, mareggiate e criticità diffuse hanno messo in ginocchio infrastrutture, viabilità, attività economiche e servizi pubblici, generando disagi e danni significativi per cittadini e imprese. “Il maltempo non ha fatto sconti – dichiara Lizzi – e ha messo a dura prova strade, abitazioni, attività produttive e spazi pubblici. Il mio pensiero va prima di tutto alle persone colpite, alle famiglie, agli operatori economici e a chi in queste ore sta affrontando difficoltà concrete”.

Nel suo duplice ruolo istituzionale, Lizzi ha ribadito un impegno che va oltre i confini comunali, sottolineando come la sua azione non sarà limitata alla sola città di Gerace, ma estesa a tutto il territorio metropolitano. “Essere consigliere metropolitano significa avere una responsabilità più ampia – afferma –. Mi farò portavoce delle istanze di tutte le comunità colpite davanti agli organi competenti, affinché questi disastri possano essere quanto prima attenuati e affrontati con strumenti concreti, rapidi ed efficaci”.

Secondo il consigliere metropolitano Lizzi , è necessario intervenire non solo nell’immediato, ma anche con una programmazione attenta e coordinata. “Occorre lavorare sulla messa in sicurezza delle aree più fragili, sul ripristino delle infrastrutture danneggiate e su una gestione più efficace delle emergenze, per garantire risposte tempestive ai cittadini”.

Lizzi sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione istituzionale: “In momenti come questi è fondamentale il coordinamento tra Comuni, Città Metropolitana, Protezione Civile, forze dell’ordine e strutture operative. Solo attraverso un’azione condivisa e responsabile è possibile affrontare situazioni di questa portata”.

“Il mio impegno – conclude Lizzi – è quello di rappresentare non solo Gerace, ma l’intero territorio metropolitano, con la consapevolezza che la tutela delle comunità e la sicurezza dei cittadini devono essere una priorità assoluta e comune”.