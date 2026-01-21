Maltempo Reggio Calabria, imprenditore offre ospitalità gratuita alle famiglie evacuate

“Volevo informare gli organi preposti che mi rendo disponibile in forma gratuita, ad ospitare le famiglie degli evacuati dei paesi colpiti dalle mareggiate, nelle nostre strutture di Reggio Calabria fino a quando si renderà necessario. Accetterò solo famiglie e persone segnalate direttamente dagli organi competenti. Per qualsiasi necessità potete contattarmi a qualsiasi orario al seguente numero +39368 204128. Fate arrivare questo messaggio alle istituzioni dei comuni che stanno facendo evacuare le famiglie dalle loro case. Grazie”. E’ questo l’appello lanciato dall’imprenditore Salvatore Maio che si rende disponibile in forma gratuita, ad ospitare le famiglie degli evacuati dei paesi colpiti dalle mareggiate.