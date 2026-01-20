Maltempo Reggio Calabria, il mar Jonio in tempesta inghiotte il lungomare di Melito Porto Salvo: il Ciclone Harry è sempre più violento | VIDEO

Un violento ciclone mediterraneo, ribattezzato “Harry”, sta investendo in queste ore la Calabria, provocando pesanti danni lungo la costa. Particolarmente colpito il lungomare di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), come mostra il video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Alla base del fenomeno vi è una combinazione particolarmente pericolosa: l’afflusso di aria calda e molto umida dal Nord Africa si scontra con correnti polari in discesa dai Balcani, generando un mix esplosivo che alimenta temporali autorigeneranti e precipitazioni estreme.

Si registrano nubifragi eccezionali, con accumuli che in alcune aree hanno già superato i 200 mm nelle ultime 24 ore. Il maltempo è accompagnato da venti di burrasca e da violente mareggiate, con onde fino a 10 metri nello Stretto di Sicilia, che stanno causando ulteriori criticità e danni alle infrastrutture costiere.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta massima, raccomandando la massima prudenza: evitare corsi d’acqua, aree costiere e zone alberate, dove il rischio di esondazioni e caduta di alberi resta elevato. La fase più intensa del ciclone dovrebbe proseguire almeno per altre 24 ore.