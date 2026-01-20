Maltempo provoca un disastro in Calabria: crolla parte del cimitero e decine di bare finiscono nel burrone | FOTO

La pioggia caduta nelle ultime ore ha causato il crollo di una parte del cimitero vecchio di San Mauro Marchesato in provincia di Crotone. Una ventina di bare sono finite nel burrone sottostante. Nel comune sono caduti in 24 ore oltre 180 mm di pioggia che hanno provocato la frana interessando anche la parte del cimitero che si trova nella parte bassa del paese. “Si tratta di una ferita profonda per la nostra comunità – ha detto il sindaco Levino Rajani – una piaga che colpisce la memoria, il rispetto e la dignità dei nostri cari, generando un dolore senza fine“.

L’Amministrazione comunale è immediatamente intervenuta e ha provveduto ad avvisare tutti gli organi competenti, al fine di attivare le necessarie procedure e gli interventi previsti, che saranno effettuati nel pieno rispetto delle norme e della sicurezza. “Serviranno dei rocciatori per il recupero delle bare che avverrà appena ci saranno le condizioni di sicurezza per intervenire” fa sapere ancora il primo cittadino che chiede “rispetto per quanto accaduto, per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità“. Non è escluso che la situazione possa aggravarsi visto che è atteso un peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio.