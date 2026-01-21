Maltempo nel reggino, devastazione sul litorale ionico: il lungomare di Locri travolto dalle mareggiate

Il maltempo dei giorni scorsi ha colpito duramente la fascia ionica della Calabria, lasciando dietro di sé danni pesanti e tanta paura. Raffiche di vento violente, piogge intense e soprattutto mareggiate hanno trasformato diverse località costiere in scenari di emergenza, con disagi alla viabilità e conseguenze importanti per infrastrutture e attività del territorio.

A Locri la situazione è apparsa da subito tra le più critiche. Il mare ha raggiunto con forza il lungomare, invadendo la passeggiata e trascinando sulla carreggiata detriti, legname e materiali di ogni tipo. In alcuni punti l’aspetto è quello di un vero e proprio dopo-tempesta: la strada è coperta da sabbia e fango, mentre le onde hanno lasciato segni evidenti della loro furia. Anche alcune imbarcazioni sono state spostate e scaraventate sulla sede stradale, rendendo ancora più evidente l’impatto dell’evento atmosferico.

Il lungomare di Locri, luogo simbolico e uno degli spazi più vissuti della città, oggi si presenta come un’area ferita, con tratti difficili da percorrere e con la necessità urgente di interventi di pulizia e ripristino. L’emergenza, però, riaccende anche una riflessione più ampia: la vulnerabilità delle coste e la necessità di rafforzare misure di prevenzione e protezione, perché fenomeni di questa portata sembrano diventare sempre più frequenti e distruttivi.