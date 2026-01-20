Maltempo Messina: grosso masso precipita sulla strada tra Montalbano e Braidi, arteria torna percorribile | FOTO

La strada Montalbano-Braidi è tornata percorribile, anche se solo su una carreggiata, dopo la caduta di un grosso masso che aveva imposto la chiusura del collegamento tra il centro di Montalbano Elicona e la frazione. Le operazioni delle squadre d’intervento e le successive verifiche tecniche hanno permesso di ripristinare la viabilità in modalità ridotta, mentre prosegue il monitoraggio del versante e la valutazione degli interventi necessari per garantire la messa in sicurezza definitiva.

Procedere con prudenza

L’arteria, già nota per la sua vulnerabilità idrogeologica, resta sotto osservazione a causa delle condizioni del terreno e delle recenti instabilità che hanno interessato l’area. Il Comune invita gli automobilisti a procedere con prudenza, mantenere una velocità moderata e limitare gli spostamenti allo stretto necessario fino al completamento dei lavori.

“La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità – afferma il Sindaco di Montalbano Elicona, Antonino Todaro –. Il nostro obiettivo è quello che si possa realizzare un intervento risolutivo e duraturo, consapevoli dell’importanza di questo collegamento per i residenti di Braidi. Ringrazio la comunità per la collaborazione e gli operatori intervenuti con tempestività”. L’Amministrazione comunale fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni sulle tempistiche per la riapertura completa della strada.