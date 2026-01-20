Maltempo, l’emergenza prosegue in Sicilia: allerta meteo rossa e arancione anche domani

Rimane la zona rossa in provincia di Messina, il resto della Sicilia, le province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo passano in zona arancione

allerta meteo sicilia

Persiste l’emergenza in Sicilia a causa del maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta in cui chiarisce i termini del maltempo: rimane la zona rossa in provincia di Messina, il resto della Sicilia, le province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo passano in zona arancione. Oggi è una giornata complessa per l’Isola, il vento, le mareggiate e le piogge hanno creato disagi e danni in molte zone della regione.

Nel bollettino della Protezione civile relativo al 21 gennaio si legge: “dalla serata di oggi, e per le successive 6-12 ore, si prevede il persistere di: venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte; precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate“.

Allarme Rosso maltempo 21 gennaio

