Maltempo, l’emergenza prosegue in Sicilia: allerta meteo rossa e arancione anche domani

Persiste l’emergenza in Sicilia a causa del maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta in cui chiarisce i termini del maltempo: rimane la zona rossa in provincia di Messina, il resto della Sicilia, le province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo passano in zona arancione. Oggi è una giornata complessa per l’Isola, il vento, le mareggiate e le piogge hanno creato disagi e danni in molte zone della regione.

Nel bollettino della Protezione civile relativo al 21 gennaio si legge: “dalla serata di oggi, e per le successive 6-12 ore, si prevede il persistere di: venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte; precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate“.