Maltempo, la prima stima sui danni del ciclone Harry: Messina e Catania le provincia più colpite in Sicilia

E’ intorno al miliardo di euro la stima complessiva dei danni provocati in Sicilia dal ciclone Harry che in due giorni ha devastato infrastrutture, strade, porticcioli, stabilimenti balneari, attività produttive e ricettive soprattutto lungo la fascia costiera jonica della provincia di Messina e in quella che si affaccia sul Canale di Sicilia. Ci vorranno provvedimenti drastici e veloci per tornare alla normalità.

Messina e Catania le più colpite

E’ Messina, secondo le prime stime del dipartimento della Protezione civile siciliano, la provincia che ha subito più danni per il ciclone Harry. La stima è di 110 milioni di euro. Segue Catania con danni per 85 milioni e Siracusa con 47 milioni. In totale, ma il conto è provvisorio, i danni ammonterebbero a 741 milioni, cifra a cui si aggiungerebbero quelli per mancati redditi per le attività produttive distrutte.