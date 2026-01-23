Maltempo: la conta dei danni, si stimano almeno 2 miliardi di euro tra Calabria, Sicilia e Sardegna

Il maltempo in questi giorni è stato un vero e proprio disastro con strade divelte, lungomari spazzati via, infrastrutture lesionate, strutture commerciali messe in ginocchio. La conta dei danni del Ciclone Harry è ancora in corso, ma si stimano almeno 2 miliardi di euro, per tornare alla normalità. Questa la divisione sommaria: in Sicilia oltre un miliardo, in Sardegna almeno mezzo miliardo, in Calabria centinaia di milioni di euro.

Il Consiglio dei Ministri si riunirà la prossima settimana, in attesa di ricevere la documentazione completa dalle Regioni e nominerà i governatori commissari per l’emergenza.