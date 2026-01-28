Maltempo in Sicilia, Schifani: “i danni causati dal Ciclone Harry raggiungono i due miliardi”

“Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l’entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. Quindi è una situazione che si evolve giornalmente sempre con maggiore gravità“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a SkyTg24. “Ma questo – ha aggiunto il governatore – non significa che dobbiamo fasciarci la testa. La situazione è senza precedenti e non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono“.

“A Niscemi c’è una situazione senza precedenti: ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo.Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana. Le risorse le individueremo, c’è tutta la buona volontà“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a SkyTg24.