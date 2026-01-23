Maltempo in Sicilia, il messaggio di vicinanza di Emanuele Filiberto: “non siete soli”

“In queste ore, desidero esprimere la mia più profonda vicinanza alle popolazioni della Sicilia duramente colpite dal maltempo che, negli ultimi due giorni, ha provocato gravi disagi, danni e momenti di grande apprensione. Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che hanno subito perdite e difficoltà, a chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa, e a tutti coloro che stanno affrontando con coraggio questa emergenza”. E’ quanto ha scritto, in un messaggio social, Emanuele Filiberto di Savoia, esprimendo solidarietà e vicinanza al popolo siciliano, colpito dalla pesante emergenza maltempo dei giorni scorsi.

“Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini impegnati nei soccorsi e nell’assistenza alla popolazione: Protezione Civile, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, personale sanitario e volontari, che con dedizione e prontezza stanno operando senza sosta. A tutte le comunità colpite desidero far giungere un messaggio di solidarietà e speranza: la Sicilia non è sola” ha aggiunto.