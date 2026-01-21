Maltempo in Sicilia, il bel gesto di Davis e Pagniello dell’ACR Messina: dall’incasso dei biglietti, aiuti a famiglie e imprese

Il Presidente e il Vice Presidente dell’ACR Messina, Justin Davis e Morris Pagniello, si stringono con profondo dolore alla Sicilia per le devastazioni subite. “Il cuore si spezza nel vedere quelle immagini della nostra amata Sicilia flagellata dalla furia di questo ciclone – le parole di Davis – È straziante assistere impotenti alla sofferenza di questa terra meravigliosa e della sua gente, colpite senza pietà da una forza contro cui è impossibile difendersi. Il mio pensiero va a tutte le famiglie, agli imprenditori, a chi ha visto il lavoro di una vita spazzato via in poche ore. Sento il vostro dolore come se fosse il mio. Ma vi prego, non arrendetevi: questa terra ha sempre saputo rialzarsi con dignità e coraggio. E noi saremo al vostro fianco”.

Il Presidente dei peloritani annuncia una bella iniziativa per sostenere le aziende e le famiglie messinesi. “L’ACR Messina non può restare indifferente davanti a tanta sofferenza. Per questo abbiamo deciso che per ogni biglietto venduto destineremo 2€ alle aziende e alle famiglie colpite nella zona messinese. È un gesto piccolo, ma viene dal cuore. Insieme ce la faremo, perché questa è la nostra terra e questo è il nostro popolo” ha aggiunto Davis.