Maltempo in Sicilia, domani scuole chiuse a Catania

“Il bollettino meteo che abbiamo ricevuto poco fa ci dà un peggioramento delle condizioni del mare e del vento con un mantenimento di questa situazione fino alle 23. Probabilmente aumenteranno anche le piogge. Per questa ragione ancora una volta vi esortiamo a non uscire da casa se non per motivi di assoluta indifferibilità”. Lo afferma, in un video postato su Facebook, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che annuncia l’emissione di “un’ordinanza che già sin d’ora prevederà la sospensione delle attività didattiche”. “Ma noi, intanto – aggiunge il primo cittadino – confidiamo, ancora una volta, nel buon senso e nella prudenza di tutti“.