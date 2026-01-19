Maltempo in Sicilia, chiude un Terminal all’aeroporto di Catania: voli spostati

“Avviso ai passeggeri – variazione operatività voli causa maltempo. Si comunica che, a causa delle previsioni meteo avverse, nelle giornate di domani e martedì – 19 e 20 gennaio 2026 – il Terminal C (TC) rimarrà chiuso al pubblico. Tutti i voli previsti in partenza o in arrivo presso il Terminal C saranno riprotetti presso il Terminal A (TA).

Invitiamo i passeggeri a:

• Consultare lo stato del proprio volo tramite la compagnia aerea di riferimento

• Recarsi in aeroporto con congruo anticipo

Grazie per la collaborazione”. E’ questo il post pubblicato sul profilo facebook dell’Aeroporto di Catania che informa i passeggeri in vista del maltempo.