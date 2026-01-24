Maltempo in Sicilia, Carrà (Lega): “importante impegno di Salvini a tutela regioni colpite”

Il deputato della Lega Anastasio Carrà: “segnale concreto di attenzione ai territori. Servono risposte rapide per sostenere cittadini e istituzioni locali"

maltempo-giardini-naxos-sicilia

“La Sicilia rientra tra le regioni per le quali il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha chiesto un intervento economico straordinario da un miliardo a seguito dei danni provocati dal maltempo. Un importante segnale di attenzione e la dimostrazione di come la Lega confermi il proprio impegno a fianco delle istituzioni locali e dei cittadini siciliani. È fondamentale pensare a interventi rapidi che sostengano i territori e prevenire ulteriori criticità”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

