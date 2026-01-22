Maltempo in Sicilia, arrivano gli “angeli del fango” dello Jonio: giovani in campo per ripulire la riviera jonica

Gli “angeli del fango” dello Jonio, ragazzi di Letojanni, Furci Siculi, Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva stamattina non si sono recati a scuola o all’università ma si sono riuniti in gruppi di volontari mettendosi a disposizione del Comuni, dei commercianti e delle aziende private per rimuovere sabbia e detriti dalle carreggiate stradali e davanti le abitazioni lungo la costa Sud messinese devastata dalle mareggiate e dal maltempo.

“Ho preferito dice Antonio – uno dei ragazzi – aiutare i miei concittadini e non andare a scuola per aiutare la comunità“. Armati di carriole, ramazze e pale stanno dando una mano anche ai commercianti, ristoratori, proprietari di chioschi, che hanno visto una vita di sacrifici sparire in un giorno sotto la violenza delle onde. A Letojanni tanti giovani volontari e alcune famiglie si sono recati al centro polifunzionale per mettersi a disposizione del Centro operativo comunale e, armati di pale e secchi, stanno dando una mano d’aiuto.

Sul profilo Fb del comune gli amministratori hanno pubblicamente ringraziato i giovani del loro paese: “A loro, in questo momento di sconforto e tristezza, va rivolto il nostro grazie perché con il loro gesto hanno dimostrato la necessità di non mollare mai e rendersi utili in un frangente tanto difficile, regalandoci gocce di speranza per un futuro migliore“.

Il sindaco di Letojanni Alessandro Costa dice: “Siamo molto soddisfatti della caparbietà e della volontà di questi ragazzi che si sono riuniti tramite un gruppo Whatsapp e si sono dati appuntamento per dare una mano nei territori colpiti con pale e carriole“. Per coordinare le operazioni, è stato creato il gruppo WhatsApp “dove verranno inseriti gli indirizzi delle persone o attività della riviera jonica che hanno necessità di una mano del tutto volontaria“.

L’assessore comunale messinese, Massimo Finocchiaro, dice: “L’imbarazzante assenza delle istituzioni nazionali, accompagnata dal silenzio e dalla superficialità degli organi di informazione a livello nazionale, viene ulteriormente evidenziata dal gesto di questi giovani, un gesto che non è solo simbolico ma rappresenta una vera e propria manifestazione di solidarietà. Questo atto dimostra come la disperazione che attanaglia intere comunità riesca a toccare il cuore di molti giovani, spesso giudicati senza possibilità di replica, così come di innumerevoli volontari che si sono mobilitati“.