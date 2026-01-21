Maltempo in Calabria: treni rallentati e cancellazioni

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata, dalle ore 8, sulla linea Battipaglia – Paola a causa del maltempo che sta colpendo la Calabria e il Sud Italia in queste ore. Precedentemente, poco dopo le ore 6, il traffico ferroviario era stato sospeso in prossimità di Capo Bonifati, nel Cosentino. Attualmente, si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana, è in corso l’intervento dei tecnici sulla linea.

Disagi per chi viaggia su alcuni treni a lunga percorrenza, intercity e Frecciarossa, interessati da ritardi o cancellazioni. Non va meglio sulla circolazione regionale: “Prevista per la giornata di oggi una cancellazione completa o una riduzione dell’offerta commerciale sulle seguenti linee: Reggio Calabria – Catanzaro Lido – Crotone; Lamezia Terme – Catanzaro Lido; Lamezia Terme – Rosarno via Tropea; Catanzaro lido – Melito Porto Salvo“, comunica Rfi.